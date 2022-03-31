旅游 文化+旅游，让北国漠河魅力无限_TOM旅游

最近，歌曲《漠河舞厅》火的一塌糊涂，不但国内热唱、国外热播，更使得 漠河市旅游量 陡增，游客们寻找漠河舞厅、去漠河北极村找北、品尝漠河美食……玩的不亦乐乎。更为重要的是，很多投资者在《漠河舞厅》的影响下，纷纷来电或上门商谈投资事宜。 《漠河舞厅》是漠河市成功策划 文旅融合 的一个优秀举措。近年来，漠河市在文旅融合上加大力度，通过文创进景区、非遗进景区、展览进景区等各种办法，让文化助力旅游繁荣。黑龙江省大兴安岭地区漠河市文体广电和旅游局局长冯广庆说， 文化和旅游 只有深度融合，相互促进、共同发展，才能真正推动文旅繁荣，因此漠河市在文旅融合上始终以能融尽融、融到极致、融出成效为理念，多方位多方式推动 文旅全面融合 。 游客在北极村景区 张建友图 据介绍，漠河市通过打造节庆品牌扩大知名度的做法，在文旅产业发展上起到了极大的助推作用。通过打造北极光节、冰雪文化节、杜鹃花节等节庆文化品牌，不但黑龙江省内外游客趋之若鹜，就连俄罗斯、日本、韩国、美国等国家的游客也慕名而来，节庆活动搅热了旅游市场，为实现文体产业和旅游产业的融合共赢发挥出了重要作用。 就拿自1991年起，每年夏至举办的北极光节来说，由…