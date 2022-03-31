旅游 圆明园第二十七届踏青节明日开幕_TOM旅游

记者从圆明园管理处获悉，圆明园第二十七届踏青节将于4月1日正式开幕。这个季节的圆明园春意盎然、花团锦簇，是踏青赏春的好去处。圆明园以优美的春季环境为依托，以春季户外休闲文化为主线，举办丰富多彩的 文化活动 ，为广大游客提供 春季休闲 的优美环境，此次踏青节将持续至5月15日。 四、五月份的圆明园景色尤佳，迎春、桃花、玉兰、丁香、海棠、牡丹、芍药等初露枝头，紧捂了一个冬天的花朵开始竞相绽放它们的生机与美丽。目前，圆明园的迎春、连翘、桃花、杏花、丁香相继进入盛花期。桃花、连翘在园内均有分布；杏花春馆、明春门是观赏杏花的最佳去处；丁香在涵秋馆、九州清晏及福海西南角区域观赏效果最佳。此外，经过多年精心养护，圆明园牡丹花已发展成含经堂、镂月开云、藻园三个观赏区，预计4月中下旬进入盛花期。 “迟日江山丽，春风花草香。”历史上的《圆明园四十景图》以高超的工笔技艺再现圆明园盛时四十处景群的壮丽风景，乾隆皇帝为其御笔题诗四十首，具有极高的艺术价值和文化价值。如今，这座昔日的皇家园林，在春暖花开之时仍然充满诗情画意。圆明园将开展摄影月赛和写生季赛，广邀文艺爱好者们齐聚圆明园，用美好的镜头定格圆明园，用细腻…