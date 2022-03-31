旅游 太原市文化和旅游局发布2022年清明节平安健康出游温馨提示_TOM旅游

2022年清明节将至，为保障广大游客平安、健康、文明出游，山西省太原市文化和旅游局日前发布温馨提示，提醒广大市民游客做好健康防护、做好出游规划、主动落实 疫情防控要求 ，平安出游、文明出游。 全景汾河 柏云彪拍摄 做好健康防护。牢记低风险不等于无风险，出门前备好口罩、消毒液等防护物品。自觉遵守疫情防控规定，落实“测温、扫码、戴口罩”要求。游览时自觉与其他游客保持间距，少聚集，不扎堆，养成“一米线”好习惯。 做好出游规划。出游前，提前预约，错峰出游。提前了解目的地、途径地最新疫情防控政策，提前查询旅游景区开放、门票预约情况，合理规划出游线路和时间。尽量避开热门景区和出行高峰时段，不前往中、高风险地区游玩。如遇突发情况及时调整行程。 主动落实疫情防控要求。出入公共场所、游玩场所、乘坐公共交通工具时，主动配合做好测温、行程码、健康码、场所码查验登记。参观、游览时，服从管理人员分流等安排。 平安出游。出游前应及时了解旅游目的地、途径地天气变化、客流、车流和住宿情况，科学合理安排；行程中，注意保管好个人财物，乘车旅途中系好安全带；慎重选择高风险旅游项目，做到量力而行，不到未开放景区点游览，不在林…