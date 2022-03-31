旅游 乌镇春来早，清明小长假“春游攻略”快收藏 !_TOM旅游

一年又将清明时，百花齐放春色浓。在这即将到来的清明小长假，乌镇景区严格落实各项防疫措施，严把景区安全关，同时，景区线上线下融合的 游览服务 满足了当前游客对智能化、无接触和更加便捷的需求，打开手机可获取精准的步行导航、明星语音导游、一键找定位、扫码叫车，为游客提供更便利的 游玩体验 。 清明踏青 乌镇赏花秘籍 春天的乌镇，逐渐被繁花包围，在上空形成一幅美丽的江南百花图。玉兰花昂扬绽放、樱花满树灿烂、垂丝海棠含苞待放，西市河畔的杨柳绽出一片片新绿、龙形田的油菜花组成金色海浪，踏入金黄的油菜花海里，抬眼便是与白墙黑瓦的色彩碰撞，将历史与现实在同一时空中交融。如今，西栅景区龙形田内的油菜花基本开花，大致可以延续至4月底，大家可以尽享浓浓春意。 在距离西栅景区北侧500米处的乌村，一片片油菜花次第开放，一阵阵金色波浪在田野上此起彼伏，形成了一幅迷人的乡村田野金色画卷。不仅如此，这里还有“十里桃花”，让人一如进入世外桃源，忘却了世间很多的羁绊。 春游野餐 野火饭YYDS 春光正好，鸟语花香，约上三五好友，外出踏青，再烧上一顿野火饭，是最惬意不过的事情。乌村提供野火饭的食材和设备，鲜笋、豌豆、咸肉…