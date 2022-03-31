“帐篷+睡袋”闯关IPO：金泉旅游代工模式独立性考卷睡袋金泉独立性经营旅游_手机网易网

“露营帐篷+ 睡袋 ”， 金泉 旅游 欲用两款主打户外用品撬开沪市主板大门。 21世纪经济报道记者 韩一北京报道 “露营帐篷+睡袋”，金泉旅游欲用两款主打户外用品撬开沪市主板大门。 据其募资计划，金泉旅游拟募资4.12亿元对公司年产25万顶帐篷和年产35万条睡袋生产线实现技术改造，同时对公司户外用品研发中心实施技改，并建设物流仓储仓库和补充流动资金。金泉旅游若顺利上市，A股市场或将再添一家户外用品上市公司。 值得注意的是，金泉旅游尚无自主品牌，产品多是为国外品牌代工生产，产品九成以上销售海外市场。 外商沿革 公开资料显示，金泉旅游前身金泉有限最早设立于1998年，自成立以来就专注于户外用品的研发、设计、生产和销售。 2018年至2021年上半年报告期，金泉旅游主要产品为帐篷、睡袋、背包、服装四大类，其营收占比维持在95%以上，其中帐篷和睡袋产品的营收贡献比例长期占到60%上下，2021年上半年占比更是高达75%。报告期内，金泉旅游用“一顶帐篷和一个睡袋”撑起来了大半个业绩。 （图说：金泉旅游产品构成，图片来自招股书） 值得注意的是，金泉旅游二十四年发展，至今没有建立自己的自主品牌，目前…