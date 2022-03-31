三大航去年合计亏400亿元 市场或呈现复苏态势 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

过去一年，国内主要航司仍未走出巨额亏损的阴影，疫情对民航业影响的深度和持续性超出预期。 3月30晚间，国有三大航司中国国航、南方航空、中国东航相继披露年报。2021年，三大航司均出现百亿规模亏损，且亏损金额较上年同期进一步扩大。 同日，华夏航空、山航B也相继发布亏损的年度成绩单。其中，华夏航空作为2020年唯一实现盈利的上市航司，2021年由盈转亏。 三大航再亏超百亿元 中国国航3月30日晚间披露，公司2021年实现营业收入745.32亿元，同比增长7.23％；净亏损166.4亿元，上年同期亏损144.1亿元。 分业务来看，中国国航2021年实现客运收入583.17亿元，同比增加25.90亿元。其中，因运力投入减少而减少收入12.91亿元，因客座率下降而减少收入13.52亿元，因收益水平上升而增加收入52.33亿元。主要经营指标显示，公司2021年每客公里收益由2020年的0.5074元上升至2021年的0.5574元，同比增加9.85个百分点。 南方航空去年业绩亦再度下滑。2021年实现营业收入1016.44亿元，同比增长9.81％；净亏损121.03亿元，上年同期亏损108.42亿…