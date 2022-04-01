西祠胡同被“贱卖”，BBS时代雨打风吹去艺龙bbs_新浪科技_新浪网

有分析人士指出，相比新兴社交媒体，传统BBS即时性不强，缺少高质量内容的推送，而在用户体验等方面又存在诸多不足，在 微博 、微信、抖音、小红书等一大批全新的社交媒体的冲击下，不可避免走向衰落。 雷达财经出品 文|孟帅 编|深海 昔日风靡一时的网络论坛西祠胡同，如今却挂牌1块钱低价“贱卖”500万股股份，引发众多网友感慨。 不过，这笔看似捡便宜的买卖却藏有隐患。据挂牌信息显示，西祠胡同目前负债总额达433.29万元。江苏省产权交易所工作人员在接受媒体采访时也表示，因为本身负债，西祠胡同的经营情况不太好，因此对应评估值为0。不过公司有一定的品牌价值，具体情况需要自行判断。 公开资料显示，西祠胡同曾于2000年被艺龙收购，但这桩“婚姻”仅持续了15年左右的时间。2015年3月，艺龙以7650万的价格，将西祠胡同卖给了江苏企业。 西祠胡同的遭遇并非孤例。以天涯社区、猫扑为代表的大型BBS，作为一代人的青春记忆，如今普遍面临流量下滑、盈利困难、甚至关站的境遇。 西祠胡同挂牌1元转让500万股股份 近日，江苏产权市场网发布了一则股份转让交易公告。公告显示，南京西祠信息技术股份有限公司（下称“西祠公…