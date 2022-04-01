姚长盛对话梁建章：生三孩成才概率远远大于生一个孩子 人口生育率长盛时间携程生育_手机网易网

*网易研究局稿件未经同意禁止一切媒体转载，包括友商，本文不构成投资决策。 你知道把一个孩子养到18岁要花多少钱吗？现在的年轻人给多少钱才愿意生孩子？多生孩子有什么好处？在50年之后，中国会是什么样？在《 长盛时间 第二季》中，网易传媒副总编辑姚长盛对话 人口 经济学家梁建章，就以上热点问题进行解读。 【精彩提要】 1、中国的 生育 成本[1]相对于人均GDP的倍数相对较高。 因为中国教育成本相对较高；育儿津贴相对较少；住房成本也占养育成本的很大比例；中国家庭生得比较少，所以人均孩子的费用比较高，如果是第二个、第三个孩子，很多东西都可以共用。 2、多生孩子的好处。 多生孩子，未来国家应该会给更多的钱。两个孩子的成本并没有一个孩子乘以二的成本这么多。孩子能不能成才，其实是有相当多的运气成分。掷两次色子能赢的概率远远大于掷一次，掷三次最好了。 3、低 生育率 会让中国面临什么样的困难？以日本为例，老龄化和少子化带来养老负担和财政问题，除此之外， 整个社会的创新活力会下降，年轻人结婚的意愿降低。 4、为了减轻生育成本，梁建章提出了提了三大条、六小条具体措施。 其中，三大条包括现金和税收补贴、购…