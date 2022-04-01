旅游｜西安上榜清明假期全国旅游热门城市前十_TOM旅游

近日，携程发布《2022清明假期旅行趋势洞察》，数据显示：作为西北的旅游第一方阵主力军的西安，旅游热度在 行程卡 “ 摘星 ”之后迅速回升，在最受欢迎的十大西部旅游目的地中，排名第二。 由于各地疫情防控态势不同，今年清明旅游出行呈现出不同的区域特征，撒欢游、反弹游、花式本地游、云旅游成为最亮眼的四大游玩趋势。 携程数据显示，今年清明，国内排名前十的 旅游热门城市 为：北京、广州、杭州、重庆、深圳、武汉、西安、长沙、三亚、南京。按照目的地热度，区域出游通常呈现东部旅游>西部旅游>中部旅游（注：本文中将东北及东部一并计入东部进行统计）的特征。但由于受本轮疫情影响较小，西部旅游市场成为2022年清明出行的一大亮点。聚焦于西部旅游目的地本身，清明节最受欢迎前十位分别是：重庆、西安、昆明、乌鲁木齐、贵阳、绵阳、乐山、南充、南宁、宜宾。 今年清明节，携程平台上本省景区门票、度假酒店等旅游订单占比超六成，陕西地区十大热门景区分别为：西安城墙、西安钟楼、秦始皇帝陵博物院、华山、华清宫、大唐芙蓉园、华夏文旅海洋公园、陕西历史博物馆、曲江海洋极地公园、秦岭野生动物园。 与此同时，习惯了短途游的“玩家”在不…