文旅部：“十条”政策落实旅游行业重点帮扶 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网3月31日讯 3月30日， 文化和旅游部办公厅发布《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称， 经国务院同意，2022年2月18日，发展改革委、文化和旅游部等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》），将旅游业作为重点帮扶行业，给予有力政策支持。 《通知》就“ 切实推动《若干政策》落细落地落实，增强旅游企业政策获得感，稳住行业恢复发展基本盘”提出了十个要求： 一、做好普惠性减税降费政策在旅游业领域的落地服务。积极配合财政、人力资源社会保障、税务等部门，做好服务业增值税加计抵减、扩大“六税两费”适用范围、减免房产税和城镇土地使用税、中小微企业设备器具税前扣除、阶段性降低失业保险和工伤保险费率、失业保险稳岗返还、服务业小微企业和个体工商户房租减免等普惠性政策在旅游业领域的落实服务工作。梳理各项普惠性纾困扶持政策的适用范围、申请条件、办理流程等，面向旅游市场主体做好宣传解读工作，并为企业对接有关部门、申请政策帮扶提供必要帮助。 二、推动普惠金融政策在旅游业领域加快落实。主动对接金融管理部门，…