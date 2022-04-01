旅游、酒店股大涨 困境反转概念获市场热捧 还有哪些修复方向可关注？ _ 东方财富网

今日(4月1日)，三大指数低开高走，沪深两指涨幅近1%。板块方面，后疫情修复概念集体走高，酒店餐饮、免税店、景点旅游、机场航运等板块涨幅居前，其中，免税店概念掀起涨停潮，截止收盘， 上港集团 、 深物业A 、 海汽集团 、 南宁百货 、 岭南控股 、 海南发展 涨停。 注：今日涨幅居前的板块(截止4月1日收盘) 后疫情修复线获市场青睐 消息面，据近日报道，今年前两个月，海南10家离岛免税店总销售额128.73亿元，同比增长33%。其中，免税销售额119.46亿元，同比增长38%；免税购物人数212.66万人次，同比增长36%。3月以来，国内局部地区疫情影响反复，海南受到疫情影响，离岛免税销售面临一定冲击，不过分析机构认为，短期冲击不改变长期发展逻辑，免税行业随着疫情形势的逐步转好有望加速复苏。 东亚前海 证券 指出，疫情的散点复发对入岛客流造成负面冲击，同时也对部分免税店的正常运营造成了影响，短期的负面冲击不改变行业政策支持+自身服务品质快速提升的长期发展逻辑。 国家出台十四五旅游业发展规划，表明了对于旅游业、免税业等发展的重视，同时出台税收减免等纾困政策，扶持受疫情冲击较为严重的旅游…