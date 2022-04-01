旅游 C6驾照新规实施将促进房车旅游安全保障_懂车帝

4月1日起，新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》（以下简称“《规定》”）将正式实施，驾驶证将新增轻型牵引挂车准驾车型（C6），自此，轻型拖挂房车上路有了驾驶规范。 依据《规定》，已取得驾驶小型汽车C1、C2以上准驾车型驾驶证，年满20周岁以上，60周岁以下的驾驶员（其中C1、C2驾驶证需经过培训、考试）可以申领准驾轻型牵引挂车（C6）驾驶证。《规定》在征求意见的过程中，不少车友反映享受房车旅游的群体更多的是年满60岁的退休群体，考取C6驾照如设定在60岁之前，势必将影响相当一部分房车车友取得C6驾照。3月29日，在公安部交通管理局权威发布的《规定》中特意增加了“对60周岁以上、70周岁以下人员，确有驾驶轻型牵引挂车需求的，通过记忆力、判断力、反应力等能力测试后，也可以申请增驾C6驾驶证”。这充分说明，国家在制定政策规定过程中关注到了老百姓的迫切需求，采纳了提出的意见，照顾到了60后的房车车友群体，受到了广大房车车友的赞许。 房车旅游是近年来快速发展的旅游方式，特别是新冠疫情发生后，房车旅游更是以“闭环消费、自我服务”避免疫情传播的优势，发展速度不减反增，据相关数据统计，近两年房车销售…