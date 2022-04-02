酒店、商场防疫有新招 机器人变身防疫“特勤”

送餐机器人自己进电梯 。 温州万象城的各个出入口，智能测温门岗机器人充当“守门员”。 温州网讯 入住酒店，机器人迎宾引路；送餐服务，机器人5分钟上门；进商场，机器人0.5秒测温……在全国疫情形势依然严峻的当下，温州各大酒店、商场等重点场所及人员密集场所纷纷使出了防疫的“十八般武艺”，对各项疫情防控措施进行了升级。除了常规的扫码测温，个别酒店、商场别出心裁，让机器人变身防疫“特勤”，助力开展疫情防控工作。 酒店：机器人为客人送餐 “我要出发啦！”温州国际大酒店工作人员将餐品放进机器人的肚子里，按下机器人指令键的送餐服务，输入送餐的楼层和房间后，造型可爱的送餐机器人就开始“跑腿”送餐了。 机器人的屏幕上显示“我在工作请不要打扰我”，一边快速向电梯口移动。在准确到达电梯口后，机器人一边说“进电梯啦，请主动往里靠靠”，一边挪进电梯。早已与机器人后台连接的电梯相应楼层号，也在它进入的瞬间自动亮起。到达指定楼层后，机器人一刻不停挪出电梯。到达房间门口后，机器人自动拨通酒店房间的电话，提醒客人开门取餐。客人取餐完毕后，机器人独自乘坐电梯返回大厅继续充电，全程花费不到5分钟。 “当下酒店关闭了早餐自助…