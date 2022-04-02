踏青、旅游、祭扫 这份清明出行提示请收好！-新闻频道-华龙网

交通运输部路网监测与应急处置中心联合相关单位发布的报告预计，2022年清明期间全国高速公路易发生拥堵缓行路段主要有：G2京沪高速江苏扬州段，G15沈海高速广东阳江段、江苏南通段，G36宁洛高速安徽滁州段，G45大广高速江西赣州段，G55二广高速广东肇庆段，G56杭瑞高速云南昆明段，G80广昆高速广西南宁段，G0421许广高速广东清远段，G1522常台高速江苏苏州段等。 具体来看，京津冀区域方面，高速公路流量高峰出现在第一天和第三天，拥堵时段集中在上午10时至12时、下午16时至20时。北京境内京开高速、京藏高速、京港澳高速，天津境内京沪高速、荣乌高速、津蓟高速，河北境内京昆高速、京港澳高速、大广高速等高速公路部分路段受清明祭扫踏青影响，可能会出现短时拥堵情况。 长三角区域方面，出行高峰预计为假期第一天和第三天，区域内大中城市进出口收费站及临近路段拥堵缓行发生概率较高。江苏、浙江、安徽的主要拥堵节点集中在纵向和横向大通道。 粤港澳大湾区方面，大流量路段仍主要集中在珠三角区域及粤西方向，粤东、粤北主干道车流也较大。 成渝地区方面，假期首日是流量高峰，预计超过400万辆，之后流量呈逐日下降…