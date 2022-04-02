踏青、旅游、祭扫 这份清明出行提示请收好！

中新经纬4月2日电 (熊家丽)明天(4月3日)，清明小长假即将开启。祭扫、踏青、旅游……需要注意啥？中新经纬为大家准备了“出行提示”，快来看看！ 提示一：不建议跨省踏青旅行 3月份我国疫情多点散发，波及范围进一步扩大，防控形势严峻复杂。 对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友4月1日表示，清明节假期期间，不建议跨省踏青旅行。吴尊友建议，在省市内踏青郊游，一定要选择好目的地，特别对于目的地的疫情情况要事先了解。对于没有疫情的地方，出行方式最好选择自驾。如果乘用公共交通工具，途中一定要注意个人防护，戴口罩、保持手卫生、保持社交距离等。 文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇也提醒，清明假期出行，要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。 提示二：高速公路这些路段或拥堵 清明假期7座以下(含7座)小型客车通行收费公路免收通行费，免费通行时段为4月3日(星期日)0:00到4月5日(星期二)24:00。 交通运输部路网监测与应急处置中心联合相关单位发布的报告预计，2022年清明期间全国高速公路易发生拥堵缓行路段主要有：G2京沪高速江苏扬州段，G15沈海高速广东阳江段、…