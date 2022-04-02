强化社会面管控！黑龙江两地发布最新通告_生活报的专栏文章_微信文章_今天看啥

鸡西市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部〔2022〕第12号通告根据当前疫情防控形势，为科学精准做好疫情防控工作，现就有关事项通告如下:一、非必要暂缓抵返鸡西。奥密克戎病毒隐匿性强、传播力快，旅途有风险。为了您和家人、朋友及全体市民的身体健康、生命安全，在疫情形势好转前，请暂缓抵返鸡西。确需抵返鸡西的，须提前向居住地社区（村）、单位或居住宾馆报备，持核酸检测阴性证明（省内抵返人员持24小时内核酸检测阴性证明，省外抵返人员持48小时核酸检测阴性证明。上海抵返人员须同时持24小时内抗原检测阴性证明），准确详实填报入城码，实行落地核酸检测，配合属地做好分级分类疫情防控措施。二、非必要不外出。确需离开鸡西的，须提前向所在社区（村屯）和单位报备行程。机关事业单位等公职人员外出必须报批，要坚持“谁审批、谁负责”的原则，严格履行审批程序，经批准方可出行。返回时要提前向所在社区（村屯）和单位报备，配合落实分级分类疫情防控措施。三、严厉打击违法违规行为。广大市民要全面自觉遵守疫情防控各项政策要求和法律规定，推动疫情防控工作依法依规进行。1、严厉打击利用套用截图、借用他人手机或使用多部手机、虚…