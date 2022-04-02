春华水务公司成立于2001年4月23日，主要负责呼和浩特市城区供排水、污水处理、再生水回用等业务的建设运营管理，早期还向房地产、旅游、奶牛养殖等业务拓展，现有供排水、托县供水、再生水、管网发展、哈拉沁

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 水业新闻 » 正文 发布日期：2022-04-02 来源： 春华水务公司成立于2001年4月23日，主要负责呼和浩特市城 浏览次数：88 核心提示：春华水务公司成立于2001年4月23日，主要负责呼和浩特市城区供排水、污水处理、再生水回用等业务的建设运营管理，早期还向房地产、旅游、奶牛养殖等业务拓展，现有供排水、托县供水、再生水、管网发展、哈拉沁水库、房地产、物业、牧业等18家全资子公司，春华威嘉1家控股公司，春华嘉威、首创春华等3家参股公司，现有正式员工3559人。 春华水务公司成立于2001年4月23日，主要负责呼和浩特市城区供排水、污水处理、再生水回用等业务的建设运营管理，早期还向房地产、旅游、奶牛养殖等业务拓展，现有供排水、托县供水、再生水、管网发展、哈拉沁水库、房地产、物业、牧业等18家全资子公司，春华威嘉1家控股公司，春华嘉威、首创春华等3家参股公司，现有正式员工3559人。 推荐图文 推荐行业资讯 点击排行 行业资讯 | 会议展览