旅游 2022年“节气文化·四季阳泉”（清明）主题文旅活动举办_TOM旅游

又是一年春草绿，梨花风起正清明。2022年 清明节 即将来临，作为二十四节气之一，同时又是历史悠久的传统节日，清明节兼具自然与人文两大内涵。 4月1日，2022年“节气文化·四季阳泉”（清明）主题文旅活动暨平定县“文明祭祀 护绿植绿”活动，在山西省阳泉市平定县岔口乡红岩岭 自然风景区 举办。阳泉市政协副主席、市文旅局局长张立君，市文旅局副局长马宏凯，平定县人大副主任赵青山，平定县人民检察院检察长姚建强，市文旅局、平定县委宣传部、县文旅局、县林业局防火办、岔口乡相关领导参加活动。 活动仪式上，小岭村党支部书记作表态发言，青年志愿者、妇女志愿者代表宣读了防火和文明祭祀倡议书。活动现场还设置了“文明祭祀 护绿植绿”知识科普展板，吸引了群众驻足观看。 岔口乡负责人表示，举办这次活动是为了充分挖掘清明节的传统优秀文化内涵，助力文明旅游、保护林业资源，通过开展“文明祭祀 护绿植绿”活动，引导人们用文明低碳祭扫的实际行动保护生态环境，筑牢疫情防控和森林防火安全防线，培育文明新风。 仪式结束后，青年志愿者、妇女志愿者、乡护林防火队员入村到户，面对面向居民宣传文明祭祀，提升广大人民群众尊重传统、弘扬传统…