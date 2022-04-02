日喀则市珠峰小镇以文旅产业促进乡村振兴

街面整洁干净，民居簇新敞亮。西藏日喀则市定日县扎西宗乡的珠峰小镇，距珠穆朗玛峰大本营仅有几十公里。每到登山旺季，常有游客前来住宿游玩。 罗桑是珠峰小镇平措康桑酒店员工，大学毕业后他曾在拉萨等地工作，但最终选择回到了家乡。 选择源于变化。“前些年，从乡里到县上，坐车要一整天。若是那时说要开发旅游小镇，我可不信。”罗桑说。随着上海援建的珠峰小镇完工，罗桑渐渐有了信心——道路越发平整，交通日益便利；房屋翻新改造，居住环境极大改善，更多商业设施正逐步建成。“旅游产业不断升级，生活发生了新变化。”扎西宗乡乡长袁俊说。 “发展旅游业，提升接待能力，我们还有很多配套设施需要改善。”上海援藏干部、定日县委常务副书记李肖辉说。珠峰小镇建设过程中，政府专门投资建设了生活垃圾分类收集及中转处理中心和污水处理项目，缓解扎西宗乡的生活垃圾和污水处理压力，保护珠峰周边生态环境。 次仁格旦自小生活在珠峰脚下，父亲年轻时是一名登山向导。最早，乡里在附近支起了一批帐篷，供往来游客住宿。次仁格旦回忆，帐篷条件简陋，一年接待时间只有三五个月，收入有限。 随着旅游企业入驻，珠峰小镇的名气越来越大，次仁格旦也开起了家庭旅馆，接…