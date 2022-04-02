西藏自治区内机场迎来夏秋新航季 新增三个城市航班

近日，民航西藏区局执行夏秋航季航班。进入2022年夏秋航季后，拉萨贡嘎机场航点将逐渐增加到50个，其中计划新增昭通、攀枝花、盐城3个通航城市，航线网络布局进一步丰富。拉萨贡嘎机场在夏秋航季旺季期间，周架次将预计达到1324架次，日均架次约189架次，前往重庆、西安等城市的航班数量相比上个航季有所增加，北京、成都、昆明的航班数量基本相当。 在今年夏秋新航季，西藏航空在原有航线网络布局的基础上进行了优化调整，开通拉萨 大理 长沙、格尔木 西宁 南京、重庆 西双版纳、拉萨 昆明 济南、大理 杭州、拉萨 贵阳 福州、大理 南京、成都 乌海 赤峰、西宁 果洛、拉萨 太原 沈阳10条新航线。此次换季，西藏航空首次开通了内蒙古赤峰的航线。 针对即将到来的西藏旅游旺季，西藏航空加密成都 拉萨航线，保持每天5班，时段间隔2小时均匀分布，不仅为赴藏游客提供了更多优质时刻选择，还极大方便了西藏当地居民出行。换季后，成都天府国际机场正式进入转场第三航季，西藏航空将是唯一一家成都全部进出港航班都在成都双流国际机场运营的航空公司。据了解，换季后西藏航空的西北区域航线占比仅次于西南区域，进一步加强了进出藏北通道的建…