深圳2022年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为充分响应当地政府和监管部门号召，践行社会主体防疫责任，大家财险近日为深圳市南山区参与疫情防控的机关及企事业单位相关人员、医疗工作者及志愿者，无偿捐赠防疫综合险，保障期限三个月，为奋战在防控一线的工作人员解除后顾之忧，为疫情防控工作提供切实助力，以实际行动支持深圳抗疫、复工复产。本次捐赠惠及约3万人，总保额达36亿元，相关保险保障已生效一周时间。

依托全体深圳市民群众的共同努力，深圳市已基本实现新冠疫情社会面动态清零，全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等基本恢复正常工作秩序和生产经营。在抗击新冠疫情过程中，南山区政府先后组织3万余名抗疫人员投入全辖防疫工作，通过实施分区分级差异化疫情防控举措，从严从紧从细做好疫情防控工作，统筹好疫情防控和经济社会发展，以最小代价实现最大防控效果。

考虑到防疫工作中一线志愿者们面临的楼梯攀爬、物资搬运等意外伤害风险，大家财险为防疫人员提供了意外伤害身故、残疾保额5万元，意外伤害医疗保额1万元，意外伤害住院津贴每天200元，以及最长补贴100天的意外风险全方位保障责任。此外，考虑到防疫人员大量接触高危人群，感染新冠肺炎及其他法定传染病的风险大增，保障方案还提供了法定传染病身故、残疾保额5万元，法定传染病医疗保额5万元，法定传染病住院津贴保险每天200元，最长补贴100天的保障。

大家财险经中国银保监会批复，于2019年8月28日正式成立，总部设在深圳，注册资本40亿元，拥有36家分公司，服务网点遍布全国。此前，在2020年新冠肺炎疫情暴发初期，大家财险为一线记者赠送了意外伤害、意外医疗和突发疾病身故保险，总保额5亿元。疫情期间，为保障广大用户的客户权益，大家财险24小时无间断支撑客户服务，并依托全力推广线上理赔服务模式，实现疫情防控期间理赔服务的“安全零接触”。

大家财险为3万名深圳一线抗疫人员捐赠保险保障 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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