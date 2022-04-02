隔离不隔爱 大家的家城心社区多举措应对疫情

北京2022年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — "爸，我在养老社区西门，物品已经放在门外了，如果您需要啥就说，离家近，随时能送来……"

4月1日，位于北京东三环的大家的家北京朝阳城心社区西门防疫卡点，前来探望照护区老人家属的李先生得知社区启动一级响应、实行全封闭式管理，在配合社区防疫工作人员完成体温检测、手消毒后，将物品放在物资交接处，与长者视频连线后，放心离去。

多方同心 共筑疫情防护墙

面对严峻复杂的疫情形势，大家保险旗下"大家的家"城心社区发动恪尽职守的工作人员、热心主动的社区长者、善解人意的家属子女，以守护共同的"家"为目标，联手构筑起抗击疫情的"防护墙"。

社区强化疫情新形势应对措施，暂停在住长者家属子女探望活动、暂停外来人员入院的服务行为或活动，300余名社区工作人员统一在社区接受封闭管理。因疫情防控或其他特殊原因需进入的，社区严格检查核酸检测证明，进行实名登记并测量体温，询问并记录旅行史、健康状况等。

位于南二环的北京友谊城心社区和东三环的北京朝阳城心社区，均在门外设置物资交接处，坚守在此的防疫工作者加强了对进入社区的快递、外卖、送菜车、送水车、家属所送物品等消毒灭菌工作。作为社区疫情防控第一道防线，门卫 24 小时严守岗位，用行动守护着大家挚爱的"家"。

定期核酸、全面消毒、全员口罩、全流程"洁手"成为社区工作人员的本能动作，入职社区客服部不到一个月的崔婉婷迅速养成了这些习惯，"接触服务对象前、执行服务过程中、接触服务对象生活废弃物后以及清理完环境卫生后，我们都会对手部进行消毒、清洁，避免出现交叉感染，特别是疫情期间，更不敢怠慢、松懈，这既是对长辈们负责，也是对我们自己负责。"

社区住户侯阿姨曾从事宣传工作，格外关注疫情动态。在得知社区防疫管理措施后，连夜写下《紧急令》，对社区第一时间响应政府号召、全面封闭管理的举措表示支持，并为驻守社区的工作人员加油打气，同时向正处于隔离期的长者发起"不出门、少活动、不聚集"倡议。

隔离不隔爱 康乐服务暖人心

疫情防控工作开展以来，大家的家通过对长者身心状态、兴趣爱好、社会关系等方面即时、科学评估，为长者定制康乐服务方案，持续开展人文关怀、情感慰藉、心理疏导等专项工作，帮助长者疏解焦虑情绪、消除孤独感。

社区院长每天定时探访重点住户，及时了解和掌握长者需求，定期召开讨论会，针对社区特殊状况住户、长者特殊需求研究个性化服务方案，纾解由于封闭带来的紧张情绪。各服务条线实时分析、交流所辖区域长者的情绪状态，引导其保持正常作息、规律生活。

照护区的李叔叔行动不便、日常生活需要有人照护，偶尔会流露出悲观情绪。3月24日是李叔叔生日，当天家属因疫情不能探访为其庆生，细心的护理团队察觉老人及家属的担忧后，决定为李叔叔举行小型生日会。护理团队将其平日参加歌唱团、悦读会等社区活动的影像剪辑成短视频。当天，护理人员唱着生日歌走进李叔叔房间，拿出家属为其准备的蛋糕，陪他看视频、许愿望、吹蜡烛、切蛋糕……李叔叔开心得像个孩子，家属们远程看到李叔叔喜笑颜开的照片和视频后，在家属沟通群一个劲地表示感谢。

虽然社区因疫情取消了大型聚众活动，但错峰推出了更多有趣的康乐活动，丰富长者精神世界。长者交谊舞会、夕阳漫步模特、春暖花开摄影赛、友谊台球赛、防疫手语舞……护理团队及管家团队定期将长者参加康乐活动的状态与家属沟通、分享，让社区内的长者开心，社区外的家属安心。

家的味道 最抚凡人心

"酱牛肉、烤鸭、水煮鱼、蒸玉米、蒸南瓜、清炒菠菜、西红柿鸡蛋汤、八宝粥……社区餐厅菜品花样不断，每天吃饭像开盲盒，味道鲜美又丰盛。"今天吃什么成了社区长者最喜欢的猜谜活动。

人间烟火气，最抚凡人心。饮食恰好是人间烟火气的最形象表达。随着年龄增长，老年人的消化功能、心血管系统及其他器官均有不同程度退化，饮食需少油少盐，尽量保留食物原味，但清淡且易消化的食物又可能降低老人食欲，导致营养摄取不足。为此，社区健康营养师潜心研究，遵循"春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾"的季节养生特点，在美味的基础上融入中国传统养生文化，以健康、营养、味美为目标，保证每日为长者提供20余种食材，达到以食促养的效果，通过美食提升长者的幸福指数。

疫情期间，社区重点对食材采购人员、厨师、原材料供应商等的行程动态、健康状态、核酸检测情况进行排查，定期对厨房、餐厅等场所全面消杀。社区推出春季零点菜单，包括鸡蛋、鱼类、虾、牛肉、鸡肉和豆制品等，食物中含有丰富蛋白质，可增强人体耐寒功能。餐厅推出预定晚餐服务，厨师团队和营养师根据长者口味习惯，量身定制长者饮食。

3月26日，北京朝阳城心社区一位长者送来感谢信——《夸奖食堂全体员工》，对疫情期间舍小家、为大家的厨师团队表达了谢意，为他们的优质服务点赞。"我们希望能为特殊需求的长者定做特色功能餐，满足长者口感变化和营养需求。让每一位长者真正感受到家的味道，这也许是长者最怀念的味道。"膳食服务负责人表示。

大医精诚 用专业和爱驱动生命奔跑

疫情期间，社区设有独立隔离观察区域，留观、住院就医长者返回当天，须持有24小时内核酸检测阴性报告，入住该区域，单人单间、单人就餐，与其他社区内人员至少保持7天无防护措施不接触的隔离状态。隔离期间，专业医护人员提供专项服务，如抗原检测、核酸检测、心理慰藉等；同时，医务服务中心根据外出就医医院检查化验结果和处置意见，为长者提供药品托管、健康管理等服务。

社区设有"防护工作间"，医护或服务人员进入重点长者（有感冒症状或轻度发热排除病毒感染的老年人）房间前，先到防护工作间进行洗手消毒、佩戴口罩、手套、鞋套、护目镜、着隔离衣进入长者房间，巡视后入"防护工作间"再次洗手杀毒，更换防护用品……从严从紧闭环管理，严防交叉感染。

此外，大家的家打造由"健康医生-全科医生-专科医生-三甲医生-知名专家"组成的"大家五级医疗能力体系"，配备温馨舒适的医疗空间和先进的医疗设备，形成覆盖"疾病预防、常见病诊疗、慢病管理、医疗护理、急病救治、重症绿通"全场景医疗需求的24小时快速响应能力。首创健康医生首诊负责制度，为每一位长者配备专属健康医生，通过日常陪伴，主动贴近和随时关注长者健康医疗需求，对长者日常生活习惯进行主动干预和看病就医的全流程陪伴参与，提供连续性医疗服务。

社区医疗服务中心储备了近300种药品，可满足绝大部分长者用药需求。如遇部分药品缺失，长者到医疗服务中心登记后，社区会对相应药品进行采购，3至4个工作日即可补齐。全力保障长者日常用药不受影响。社区拥有心电图机、血糖监测设备、血压计、制氧机、雾化器、血氧仪、心电监护仪、除颤仪、抢救车（包含急救药品）等治疗检查设备。长者如突发病情，医疗服务中心会进行初步诊治，同时联系附近三甲医院进一步诊治。

隔离不隔爱 大家的家城心社区多举措应对疫情 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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