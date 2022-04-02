等闲识得东风面，万紫千红总是春

上海2022年4月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，“2022黑珍珠餐厅指南”榜单发布，洲际酒店集团旗下六家餐厅共摘得黑珍珠七钻荣誉。其中旗下中餐厅将中国美食文化作为载体，在众多餐厅中脱颖而出，包括即将绮丽回归的奢华酒店品牌香港丽晶酒店旗下欣图轩中餐厅斩获两钻殊荣，昆明洲际酒店香稻轩中餐厅蝉联一钻餐厅，更有广州保利洲际酒店御公馆中餐厅与西安唐华华邑酒店彩丰楼成为新晋黑珍珠指南一钻中餐厅。西餐方面，三里屯通盈洲际酒店恰牛扒房、重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆连获黑珍珠一钻，进一步印证了洲际酒店集团餐饮品牌的多元化理念取得了长足的发展和认可，为宾客缔造难忘的品味之旅。

洲际酒店集团大中华区董事总经理爱默尔先生表示：“‘黑珍珠餐厅指南’旨在打造中国人自己的美食榜，这与洲际酒店集团坚守‘在中国，为中国’的承诺相互契合。因此，洲际酒店集团将继续传承博大精深的中国美食烹饪传统，融合创新与传统中式烹调艺术，令其不仅仅作为聚会的场所，更是美好生活的表现。与此同时，突破常规餐饮风格，凭借精湛技艺丰富西式多元化美食选择，为消费者提供更为品质化的生活方式。”

正如人们从一日三餐“吃得饱”到“吃得好”的加速转变，中国精致餐饮也已经从小众需求走向了大众日常，餐饮体验也越发成为旅行中的重要元素，消费升级同时提升了国民的幸福感。作为首批进入中国市场的国际酒店集团之一，洲际酒店集团致力于为宾客打造美好旅程，藉由美食与宾客产生情感的相通，也为旅行增强记忆的标签，进一步丰富多元化的旅居体验。

春日美好旅程，唯美景和美食不可辜负，春天总是给人以期待与憧憬。清明时节的春光明媚，五一假期的浅夏芬芳，“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，正适合趁着春日里的暖阳再出发。今年五月亦将迎来第12个“中国旅游日”，以感悟中华文化，享受美好旅程为主题；美好旅程不止于远方，还有眼前的美食佳肴，同样给人以幸福感。

植根本地化餐饮理念，为精致中餐“添翼”

坐拥壮丽维港景致，香港丽晶酒店欣图轩连续五年蝉联黑珍珠两钻，强调用合适和传统的烹调手法引出食材原本的鲜美滋味，是备受宾客喜爱的城中热门餐厅。昆明洲际酒店香稻轩中餐厅连续四年蝉联黑珍珠餐厅指南一钻，以“别具一格的滇粤风味”备受赞誉，为广大食客带来耳目一新的味觉体验。

首次摘钻黑珍珠餐厅指南的广州保利洲际酒店御公馆中餐厅秉持大道至简原则，返璞归真，化繁为简，以简单的手法呈现精致粤菜的魅力，是羊城广受赞誉的美食打卡地标。同样新晋摘钻的西安唐华华邑酒店彩丰楼中餐厅则致力于将独有的东方情怀与博大精深的中国餐饮文化相融合。彩丰楼作为洲际酒店集团倾心打造的高端餐厅品牌，以粤菜为主打，并高度结合酒店所在地的美食文化，选用新鲜优质的食材配以匠心烹制，以期将当代中式餐饮理念传递给每一位宾客。

秉承国际化餐饮视野，塑造西餐品牌标签

重庆丽晶酒店罗宾斯牛排馆连续两年荣获黑珍珠指南一钻殊荣，也是重庆地区唯一西餐品类上榜餐厅。罗宾斯牛排馆以Casual Fine Dining自在的精致餐饮体验，承袭丽晶品牌的定制化服务，透过主厨精湛手艺，配合音乐、香氛、用餐环境，为宾客呈现超越美食本身的沉浸式艺术享受。北京三里屯通盈中心洲际酒店恰牛扒房亦连续三年蝉联黑珍珠一钻。作为洲际酒店集团打造的另一个现代餐饮品牌“Char 恰”，主打牛排，严选世界各地优质食材，为往来饕客带来创意十足却又清新随意的美食体验。

洲际酒店集团大中华区首席运营官邱尤先生表示：“洲际酒店集团入华38年以来，充分挖掘中国消费者的喜好，并且见证了中国旅游市场的不断成熟。非常高兴集团旗下的六家餐厅荣登‘黑珍珠餐厅指南’，这对于洲际酒店集团餐饮品牌来说是一份认可，也是一种鼓励。今后，我们的餐饮团队也将继续推陈出新，秉持至臻匠心，打造品质化创新型餐饮IP，为食客们营造理想的聚会场所与精致多元化的用餐体验。”

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洲际酒店集团旗下6家餐厅上榜“2022黑珍珠餐厅指南” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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