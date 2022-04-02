[河北香河五百户镇： “农业+产业+民俗+旅游”催生发展新动能_商业动态_中国网商务频道] 河北香河五百户镇地处京、津两大城市交汇处，距两大城市各60公里，距京津公路5公里、毗邻省级香河经济开发区和国家级农业综合示范区，地理位置独特，交通、通讯便捷，逐步形成了依托京津两大城市发展城郊型经济的格局。 近年来，该镇进一步弘扬正气、崇尚实干，坚持疫情防控与经济社会发展两手抓、两手硬，社会大局和谐稳定，民生福祉显著增强，发展质效大幅跃升，全镇社会事业和经济发展再上新台阶。 作为农业大镇，该镇积极探索农业“新模式”，将传统农业向产业化发展，向旅游特色化、全域化发展，以点带面盘活发展渠道，“农业+产业+民俗+旅游”催生发展新动能。 经济发展。该镇辖区有着40多年的蔬菜种植历史目前，全镇种植类农民合作社达到74家，蔬菜种植面积达4万亩，现代农业园区基础设施建设全部完工，1800亩无公害蔬菜产销项目完成发改立项和土地报备，种植品种形成了以韭莱为主，菠菜、茼蒿、苦瓜、香菜、黄瓜多样化发展格局、占全镇耕地面积的60％以上，韭菜、香菜等蔬菜种植专业村远近闻名。同时，该镇以香椿营村牛羊养殖村，周庄养鸡村和兴隆…