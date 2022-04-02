新闻多一度丨踏青、旅游、祭扫 这份清明出行指南请收好!广州市

4月3日，清明小长假即将开启。祭扫、踏青、旅游……需要注意啥？新京报为大家准备了一份出行攻略，快来看看！ 交通出行预测： 假期第一天9至11时或出现拥堵高峰 2022年清明假期全国高速公路网流量预测。数据来源：交通运输部 据交通运输部发布数据显示，清明假期第一天（4月3日）9时-12时，第三天（4月5日）16时-19时可能会出现拥堵高峰。 2022年清明假期全国高速公路网流量预测。数据来源：交通运输部 近期，全国本土聚集性新冠肺炎疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情波及全国29省份，中高风险地区已超过600个。 预计今年清明假期，公众祭扫、探亲、出游热度较去年明显下降 ，出行群体以返乡流与旅游流为主，方式主要是中、短途自驾出行。 2022年清明假期全国去返程易拥堵⾼速路段预测。资料来源：百度地图 清明节去程出行中，大城市出城方向的高速路段容易发生拥堵，特别是江浙、川渝、珠三角等地区。 清明节返程出行中，大城市进城方向的高速路段容易发生拥堵，特别是江浙、成都、北京等地区。 位于北京的兴延高速从营城子大桥到营城子隧道北向南路段、大广高速施园桥附近南向北路段，容易发生拥堵。 全国收费公路免费…