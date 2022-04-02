[旅游 探索大自然生灵奥秘，最世界携手国际爱护动物基金会推出观鸟榜单_TOM旅游] 人类与生俱来对其他生命有亲切感，这种亲生命性吸引着人们探索自然。鸟类是存在于自然界中较容易为人类所接近的一类 野生动物 。早春四月，随着候鸟北迁，北京、山东东营等地吸引众多观鸟爱好者前往。4月1日，国际爱鸟日当天，JNE Group集团旗下品牌最世界携手国际爱护动物基金会（IFAW）邀请自然之友野鸟会工作组成员、北京迁徙猛禽监测项目协调人——张鹏，共同策划《国内适合观鸟的目的地推荐》榜单，详细介绍了野外观鸟的注意事项，并推荐了国内八个观鸟地点。 在野外观鸟，要永远将野鸟的福祉放在首位，这是进行观鸟活动的 基本伦理 。在观鸟的过程中，要时刻注意避免干扰野鸟的正常生活，以免对野鸟造成严重的伤害。同时，观鸟也应实事求是，尊重科学。不能因为追求目标鸟种，在没有充分观察和足够证据的情况下强行定种，造成人为的错误记录。 国内有很多适合观鸟的目的地。在北京的观鸟爱好者既可以去百望山森林公园，也可前往奥林匹克森林公园。北京是“东亚——澳大利西亚”国际候鸟迁飞区的咽喉要道。每年都有大量的候鸟沿着西山、燕山山脉进行迁徙，其…