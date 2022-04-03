酒店“战疫”继续：隔离酒店很忙碌，支持加盟商策略出台

今年清明小长假，因疫情防控，各大酒店企业的预订量较往年假期大多呈现下降趋势，传统热门城市的酒店预订及价格也有明显的下跌。 虽然酒店的整体入住率下滑，但酒店人依然忙碌，上海部分隔离酒店组成了专门的防疫小组，建立4级防疫体系，投入巨大人力物力在疫情防控中。 疫情之下，不少加盟商都面临困难，华住、锦江系、首旅如家等大型酒店企业也积极与加盟商商榷解决方案，向特许加盟酒店推出金融和保险扶持策略。 隔离酒店的忙碌 作为上海一家桔子水晶酒店的工作人员，小张最近很忙碌，他每天都要为隔离人员准备用餐，安排消杀和住客的起居需求。两周前开始，他已经和他的同事陆续住在酒店，24小时随时待命。 在部分华住的隔离酒店，被隔离人员中有一些小朋友，为了帮助他们尽快适应隔离环境，酒店员工为他们提供了洗漱台小椅子，定制儿童餐还贴心的准备了奥特曼玩具和儿童画册等物品。随着隔离时间增加，物资保障成了难题，隔离酒店提前从郊区调度了早餐奶、辣椒酱等应急物资。 第一财经记者了解到，隔离酒店的店长承担了较大的压力，他们既要当好隔离人员联络人，又要做好员工们的“主心骨”。一家星程酒店的店长陶洪伟，日前深夜临危受命，没有丝毫迟疑就决定留…