“葡萄酒+旅游”为宁夏文旅融合发展增添新动能-中新网

“葡萄酒+旅游”为宁夏文旅融合发展增添新动能 “葡萄酒+旅游”为宁夏文旅融合发展增添新动能 2022-04-02 19:29:08 来源： 中国新闻网 作者：程春雨 责任编辑：程春雨 2022年04月02日 19:29 来源： 中国新闻网 参与互动 中新网 宁夏青铜峡4月2日电(记者 于晶)4月1日，以“青藤上的祝福与希望——文旅之路上的贺兰山东麓葡萄酒”为主题的贺兰山东麓葡萄酒文化旅游发展论坛在宁夏青铜峡举办。 据悉，此次论坛是2022年贺兰山东麓春耕展藤节的一项子活动，旨在促进宁夏“葡萄酒+文旅”政产学研交流合作，助推葡萄酒产业和文旅产业的深度融合发展，共谋高质量发展，共创共享美好生活。 此次活动采取“线上+线下”相结合的模式举行，通过“葡萄酒+文旅”的政产学研交流合作，助力宁夏建设黄河流域生态治理高质量发展先行区，实现宁夏国家级综合试验区2025年千亿产值的产业目标和打造“世界葡萄酒之都”。 贺兰山东麓葡萄酒长廊是宁夏文化和旅游资源最为富集的地区，有A级旅游景区84家，占宁夏78.5%，全国乡村旅游重点村20个、重点镇2个，各占全区59%、66.7%。宁夏将以此为依托，充分利用贺…