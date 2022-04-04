【澳洲】不上天下水！探索黄金海岸不一样的魅力 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

飞了近8个小时，一早抵达黄金海岸廉价航空机场，在咖啡店休息片刻后跟着领队上旅巴。 澳洲的冬季见不到雪景，气温11-21度，蔚蓝的天空阳光普照，白天出游格外舒服，这样的天气正是天凉好个秋啊！ ADVERTISEMENT 入住的客房面向海岸线，阳台上放着小桌椅，冷飕飕的海风迎面而来，海上和港湾的游艇尽入眼帘。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 黄金海岸（Gold Coast）是澳州昆士兰省南部城市，也是澳洲东部沿海的假日游乐胜地。这里有明媚的阳光、连绵的白色沙滩、湛蓝透明的海水、浪漫的棕榈林。在夏天还有跳伞、冲浪等户外项目，冲浪也是极吸引游人的水上活动。 黄金海岸市中心商店林立，真正值得逛的倒没什么。晚餐后到海滩走一走，逛逛海滨夜市集。夜间漫步在海滨走道，凛冽的寒风直叫人倍感针一般的穿心刺骨。 ADVERTISEMENT 主题乐园看动物秀 第二天早上，去华纳影视城主题公园看表演，蝙蝠侠电影中的角色一一登场，为游客落力演出，获得观众热烈的掌声。下午再到海洋世界观赏海豚表演，这些都是老少咸宜的活动，当然最乐的还是小朋友了。 天堂农庄位于黄金海岸西北郊区一片广阔的小山丘上，…