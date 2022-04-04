旅游｜山东：清明假期首日“云游齐鲁”成为新风尚_TOM旅游

记者从山东省文化和旅游厅获悉，2022年清明假期首日，山东全省文化和旅游系统严格落实防疫要求，强化文化旅游安全，有序推进文化旅游场所开放，深化文旅产品供给，全省文化和旅游市场安全、平稳、有序。 牢牢守住安全底线，拧紧假日“安全阀” 山东加强节前动员部署，清明假期前对文化旅游领域安全生产进行全面动员部署，组织开展隐患排查整治，切实消除各类隐患问题，同时，加强假日督导检查和值班值守，组织各级文旅部门、执法人员、安全生产驻点督导人员，围绕旅游景区、公共文化场馆、文化娱乐场所，以及旅游包车、客运索道、游乐设施等重点领域、重点环节、重点部位，进行检查督导；各级文化和旅游部门、企事业单位等建立24小时值班值守制度，严格落实领导带班、重要岗位专人值班要求，确保通信联络和信息渠道畅通。 加强假日产品供给，“云游齐鲁”成为新风尚 结合当前疫情防控形势，山东文化和旅游系统加强线上服务供给，推出“云展览”“云剧场”“云踏青”“云课堂”“慢直播”等系列活动，让“云游齐鲁”成为假期新风尚。 山东省文化和旅游厅推出“清明节云游齐鲁”特别策划，联合策划 “春和景明万物生·好客山东云相约”、“2022清明云享文旅”专…