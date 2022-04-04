旅游｜“壮族三月三” 广西南宁游客体验民族风情浓_TOM旅游

又是一年三月三，壮乡人民踏青把歌唱。4月2日起，广西南宁市区各大公园、景区在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上，围绕“壮族三月三”节日主题，推出一系列丰富多彩的活动，让市民在踏青游园时，体验到浓郁的民族风情，享受假日休闲乐趣。 4月2日，2022年“壮族三月三·八桂嘉年华”主会场活动在南宁青秀山开启。以主会场活动为起点，拉开“壮族三月三·相约游广西”活动的序幕。2日至6日，在南宁市青秀山东盟10国长廊的草坪区域，活动现场以“壮族三月三·相约游广西”为主题，布置一个集吃、喝、玩、乐、展、销六位一体的活动单元。最吸引游客的当属非遗文创市集了。一台迷你织布机特别引人注意，五颜六色的线条在织布机上来回穿梭，市民随时可体验织布，感受非遗传统技艺的魅力。五色糯米饭、恭城油茶、青团、南宁老友粉、桂林米粉……“壮族三月三”这么重要的日子，当然少不了色香味俱全的美食。活动现场汇集非遗特色美食及地方特色小吃，游客逛累了，还可以大饱口福。 对唱山歌、抛绣球、跳竹竿舞……4月2日一早，“花船山歌节”在南宁方特东盟神画乐园拉开序幕。“壮乡花朝盛会”与大型花船秀等精彩表演，让游客畅享精彩不停歇的视听盛宴。活动期间，…