CBD迷你仓荣获SSAA首届中国内地创新科技大奖

北京和香港2022年4月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年3月30日，知名地产科技创新企业CBD迷你仓在首届亚洲迷你仓大奖最终颁奖典礼上，荣获中国内地创新科技大奖（China Technology and Innovation Award）。此奖项旨在表彰国家和相关地区范围内企业的卓越表现。

本次大奖颁奖典礼由国际自助仓储业务权威机构亚洲迷你仓商会 (SSAA)主办。

本次活动由来自欧洲和北美的自助仓储行业协会代表、业界代表和投资界的知名行业专家及业内权威人士担任评审团评委，并在香港和全球多个重要城市实时视频直播。

过去两年，亚洲市场中的头部迷你仓企业一直在努力提高存储安全系数、客户服务质量及运营管理水平。自2020年以来，国内外自助仓储业务市场容量稳步增长，其增幅超过了众多传统行业以及酒店、长租公寓等空间运营产业细分领域。这表明迷你仓服务不仅能够持续助力便民生活服务，更体现出在新冠疫情期间企业对该类服务日益增长的刚性需求。

CBD迷你仓以其在自助仓储行业的开创性和在技术创新方面的卓越表现而获得市场及权威机构认可。在物联网和“互联网+”产业迭代趋势的推动下，CBD迷你仓率先将微信和智能硬件应用到运营模式中，成功打造出智能迷你仓产品，开创了整个自助仓储行业的先河。

在当前新冠疫情下，该创新技术产品能够使用户通过微信在线完成整个空间租借，贯穿实时线下仓库选择、身份认证、线上签约、电子支付和手机开锁，实现全程无人化。同时，CBD迷你仓还联合专业第三方提供上门搬运服务，让用户享受最大的便捷。

CBD迷你仓创始人曹肇棆表示：“内地不仅市场潜力无限，庞大科技生态圈及创新氛围更成为赋能自助仓储行业发展的一种优势。地产科技的精髓不单纯是通过线上应用抓流量，而是通过科技手段优化空间运营的效率，使得运营方及用户双赢受益。未来，CBD迷你仓将一如既往致力于通过不断的技术创新打造领先的安全可靠性和高品质的用户体验。”

CBD迷你仓投资人之一，策年控股有限公司董事长及香港创业及私募投资协会（HKVCA）会长曾光宇表示：“CBD迷你仓荣获SSAA中國內地創新科技大獎实至名归。策年控股自2018年投资CBD迷你仓以来，一直积极协助公司发展壮大。长期以来，我们认可创始人曹肇棆对该业务领域的深耕与热忱。同时，也认同CBD迷你仓独特的科技创新气质以及其独特的互联网+运营模式。我们作为机构投资者将持续看好迷你仓储业务。未来，这一业务类型或将成为空间运营领域中的持续爆发赛道。”

更多奖项详情请访问网站：https://selfstorageasia.org/self-storage-asia-award

关于CBD迷你仓

“CBD迷你仓”是中国迷你仓有限公司（China Mini Storage Limited）旗下的知名品牌，2014年成立于北京。目前在北京、上海、广州、深圳运营有约40家智能迷你仓网点。公司以全球领先意识，将微信与智能硬件融合实现“互联网+”运营模式，并成功打造出行业标杆性智能迷你仓产品。截至2021年，CBD迷你仓先后获得由全经联颁发的“中国房地产创新项目”大奖、北京市朝阳区政府“凤凰人才计划 – 优秀海外学人初创企业”大奖、中国互联网协会举办的世界O2O博览会“最具价值投资”大奖、香港数码港“优质孵化初创项目”大奖，香港生产力促进局及广东省中国香港商会联合颁发的“金领航青年创业奖金奖”等多项权威奖项。自成立以来，CBD迷你仓项目整体已获得总金额约1.5亿元人民币融资，主要投资人包括来自北美资产管理规模逾700亿美元的全球知名房地产私募股权基金以及其多家境内外投资机构。

自成立以来，CBD迷你仓吸引了众多境内外主流媒体的关注与专访报道，其中包括央视新闻联播、人民日报、新华社、CGTN、中国人民广播电台、南华早报、TVB及36氪等等。详情可浏览公司官网www.cbdmnc.com或关注微信公众号（cbdmnc）或致电400-1000-561。

CBD迷你仓以“品质生活，源自空间”的品牌理念，以及对“物联网”趋势的深刻理解，致力于打造全行业领先的智能化自助仓储服务。公司旗下智能迷你小仓库产品凭借“安全、智能、便捷、可靠”四大领先标准成为业内公认的“五星级储物间”。智能迷你仓用户可以享受私属的一人一仓、24小时自助存取、上门搬运、手机下单和微信开锁，实现全程移动互联网体验。从存放个人纪念品、收藏品等各种私人物品到装修搬家临时存放家具家电以及长期的企业存档等，CBD迷你仓从1m3-100m3的多元化大小都可以灵活满足个人、家庭及企业不同的储物或寄存需求。

关于亚洲迷你仓商会（Self Storage Asia Association）

亚洲迷你仓商会简称SSAA，创始于2014年，是全球范围内自助仓储运营商、产业链合作伙伴和投资机构聚合的权威行业机构。目前商会吸纳了遍布23个国家的逾140家会员，包括行业独角兽、大型仓储类连锁企业以及全球知名的境外私募股权投资机构。协会提供培训、宣传、技术咨询、市场研究、战略咨询等各类服务以期帮助会员实现快速发展与跨地域跨圈层合作。同时，协会致力提升完善整体行业标准，并努力对当地行业相关政策的制定作出贡献。详情可浏览商会官网www.selfstorageasia.org。

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