中国上海2022年04月04日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 阿联酋迪拜2022年4月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年迪拜世博会上启动的全球食品科技挑战赛（Global FoodTech Challenge）旨在寻求下一波技术创新，以高效、可持续地变革传统农业实践。今天，第二届全球食品科技挑战赛公布该赛事的总奖金为200万美元。

这场竞赛以早期初创企业为目标，从国际大学研究团队到个人企业家和小型公司，吸引了与两个关键赛道相关的创新：即“粮食生产”，旨在解决粮食供应和充足性的问题，探索“下一代”营养丰富的替代品；以及“粮食损失和浪费”，旨在确保整个粮食供应链乃至地球的可持续性。

凭借高达200万美元的总奖金，获奖者将有机会扩大他们在阿联酋的业务模式，并得到研发、启动加速、商业激励和辅导支持，以便将获奖概念从实验室推向市场。目前正在鼓励世界各地选手报名参赛，尤其是来自于农业科技集中国家的选手。

食品科技挑战赛由阿联酋气候变化和环境部和阿布扎比实体Tamkeen组织举办，后者与领先的地方和国际机构合作，提供丰富阿联酋社会、文化和教育格局的项目。在本届竞赛中，他们与阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）的项目管理支持机构联手，后者负责监管阿布扎比和阿联酋与技术相关的研发融资。每条赛道都得到了本地赞助机构的支持，ADQ和Silal是增加粮食生产的赛道合作伙伴，阿联酋基金会（Emirates Foundation）是减少粮食损失和浪费的赛道合作伙伴。

在谈到此次发布时，阿联酋气候变化和环境部长Mariam Almheiri阁下表示：“粮食安全的重要性从未如此休戚相关，供应链挑战和气候变化正在扰乱我们所知的世界。这种压力要求我们重新面向未来思考粮食问题，重新思考有弹性的农业做法，并利用最佳的技术进步来实现这一目标。食品科技挑战赛让我们在找到其中的一些解决方案方面更进一步，并认识到创新在应对我们共同挑战方面的关键作用。”

Tamkeen董事长Rima Al Mokarrab补充道：“为了应对阿联酋长期和深远的粮食安全雄心，需要采取大胆的方法来促进创意想法、新发现的模型以及与全球农业科技生态系统的广泛协调。挑战赛让来自多个行业的合作伙伴齐聚一堂，形成了一个强大的联盟。他们共同推动着进步，支持可持续、技术驱动、商业上可行的解决方案在阿联酋蓬勃发展。”

ATRC秘书长Faisal Al Bannai阁下重点关注突破性技术，他表示：“在创新和利用尖端技术的力量帮助为社会一些最紧迫问题找到答案方面，阿联酋是当今世界上最令人兴奋的地方之一。食品科技挑战赛是这个领域内又一个令人惊叹的例子，阿联酋将世界上最聪明的人们聚集在一起，合作、探索和突破农业科技领域的边界。”

该竞赛还得到了阿布扎比全球市场、阿布扎比居民办公室（Abu Dhabi Residents Office）、The Catalyst Accelerator和哈利法企业发展基金（Khalifa Fund for Enterprise Development）的支持。

挑战赛申请将开放到6月份，然后将从报名队伍中选出入围名单，前10大团队将有机会在11月的颁奖典礼上介绍他们的商业案例。参赛者可以通过www.foodtechchallenge.com提交申请。

第一届食品科技挑战赛（FoodTech Challenge）共收到来自68个国家的437份申请，获奖者来自澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋和英国。

阿联酋设立食品科技挑战奖吸引尖端农科解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com