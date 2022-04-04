[西安紧急寻人！轨迹涉及公交车、饭店、医院……疾控：不要去这些地方！] 西安疾控发布提醒 ▼ 清明假期期间，出行莫忘疫情防控，尤其不去中高风险地区和有报告确诊病例地区。西安市疾控中心科普专家胡妮提醒： 鉴于国内外疫情现状，提醒广大市民坚持非必要不出省，不去有疫情的省份。 密切关注近期国内外发生疫情的地区疫情发展情况，不去中高风险地区和报告确诊病例地区旅游、出差、祭扫。确需出行的，需提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护用品。现场祭扫，要提前预约、错峰出行。出行时遵守公共交通工具及市内密闭场所的防疫要求，配合做好戴口罩、扫码测温、保持一米以上安全距离等防疫规定，尽量选择非接触方式缴费、购票等防控措施。对于身体有发热、咳嗽等疑似新冠肺炎症状的人员不建议外出。 4月4日 西安未央区发布紧急寻人公告 涉及下列地点的人员，请速报备！ 经流调： 1、确诊病例曾于 3月30日上午在西安北三环正尚加气站附近炒饼摊 购买炒饼，请炒饼摊经营者迅速报备； 2、确诊病例曾于 3月30日12时30分至17时50分在未央区西航三校开元小学附近（昭远门路与龙朔路十字）周边路边 停留，请同时段在此处停留…