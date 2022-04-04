[旅游｜北京欢乐谷国潮文化节，携手经典IP筑牢文化自_TOM旅游] 以“中国，正当潮”为主题，4月3日，北京欢乐谷2022年春风游园季·国潮文化节正式拉开帷幕。据悉，本届国潮文化节将通过演艺产品升级和主题活动IP化、国潮化的双轮驱动，展现传统文化与数字科技融合发展的独特魅力，引领东方意象与现代美学的时尚风潮。 童年“梦之队”共同“典”亮北京欢乐谷，向经典致敬，与欢乐同行。北京欢乐谷副总经理李伟在开幕式上介绍，2022年国潮文化节携手《大闹天宫》《哪吒闹海》《葫芦兄弟》三大动画IP，通过搭建IP场景、角色互动“活化”童年经典，唤起儿时情怀，同时将内在的文化自信转为产品自信，构筑品牌影响力。现场，花果山、水帘洞、哪吒化莲重生、葫芦兄弟集结备战等动画片里的经典场景在欢乐谷逼真呈现；孙悟空、哪吒、葫芦娃，这些儿时最崇拜的英雄们，也在欢乐谷里与游客见面；齐天大圣孙悟空和大力金刚娃还飞上天空，在盛大的花车巡游中，与游客欢乐互动。 国风当道，欢乐谷还全新升级《欢乐颂》花车巡游，以山海经的奇幻角色和三星堆的神秘文明为设计灵感，将传统文化与服装设计语言相融合，神兽主题巡游服装华丽展现无与伦比的东方美学，…