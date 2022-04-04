[旅游｜广东：“文旅+”培育文旅融合新生态_TOM旅游] 在文旅融合之路上，广东正在培育“文旅+”生态圈，推动“非遗+旅游”“文创+旅游”“博物馆+旅游”“演艺+旅游”等业态迅速发展。从永庆坊非遗街区到广州塔“潮墟·CPARTY”创意集市，从沙湾镇紫泥堂到佛山欢乐海岸PLUS，从“博物馆奇妙夜”到珠江《船说》，“文化+”“旅游+”新业态新模式新产品新服务不断涌现，彰显了文旅融合的喜人效果。 俯瞰位于永庆坊4A景区内的粤剧艺术博物馆。 “非遗+旅游”让遗产“活”下来传下去 2018年以来，广州市荔湾区积极探索永庆坊文旅融合发展之路。如今，永庆坊聚集了粤剧艺术博物馆、三雕一彩一绣展厅、荔湾非遗体验中心、永庆坊非遗工作站等非遗空间。荔湾区文化馆馆长谢德明表示，永庆坊通过文旅融合发展，讲好老西关故事，丰富了旅游内涵，提升了旅游品质，成为“网红”打卡点。 广州市文化广电旅游局相关负责人介绍，近年来，广州永庆坊非遗街区常态化举办非遗展览，出版“非遗精选系列丛书”，开发非遗旅游路线，“广州老城新活力文化遗产深度游”入选全国非遗主题旅游12条代表线路之一，使得非遗的影响力不断提升。 在“文旅+非遗”探…