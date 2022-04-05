离蓉抵蓉请及时就近做核酸！这些便民服务采样点请收藏→_政务_澎湃新闻-The Paper

当前，国内本土疫情多点爆发，部分地区新增病例快速增长。近日，成都在省外来蓉返蓉人员中发现病例，防控形势严峻复杂。为此，市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，要求4月5日6时起，离蓉人员须持有48小时内核酸检测阴性证明，来蓉返蓉人员按要求主动报备并落实核酸检测等防控措施。 为方便离蓉、来（返）蓉人员及时就近做核酸检测，现发布成都天府国际机场、双流国际机场、成都东站及周边便民服务采样点。 请广大市民和来（返）蓉旅客收藏转发 根据实际情况 及时、就近进行核酸检测 ▼ 市民可通过�� 236家便民核酸采样点设置清单 �� 152家24小时核酸检测服务医疗机构名单 进行核酸检测。 根据近期疫情防控工作要求，结合成都市疫情防控工作实际，成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部4月4日就加强离蓉、来（返）蓉人员管理有关事项通告如下： 一、离蓉人员 从2022年4月5日6时起，离蓉人员须持有48小时内核酸检测阴性证明，并主动向机场、火车站、汽车站等场所工作人员出示健康码，同时做好个人防护措施。 二、来（返）蓉人员 中高风险地区所在市（州）来（返）蓉人员，须持有48小时内核酸检测阴性证明，抵蓉后24小时内再进行…