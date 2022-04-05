“最高性价比”小长假：旅游业寒峭寻春机票小长假旅游_手机网易网

川渝、珠三角出行最活跃，西部 旅游 市场回暖明显。 21世纪经济报道记者 高江虹 实习生顾思程 北京报道 伴随清明 小长假 落幕，各地旅客纷纷踏上回程路。春节后的第一个返程高峰在4月5日出现。 去哪儿大数据显示，今年清明出行热点聚焦于省内探亲和中短途游。清明期间，铁路省内出行游客占比近八成，成都东站为2022年清明假期发送旅客最多的火车站。 即便跨省游受限，游客对热点区域的趋之若鹜仍然暗示了中国旅游市场的韧性。节前行程码刚刚“摘星”的深圳、西安旅游市场出现报复性反弹，深圳景点门票销量较3月27日至31日环比猛增13倍，西安景点门票销量环比增加12倍，酒店预订量增加22%。西安和深圳的反弹也带动了广东和陕西省内周边城市的旅游。此外，四川、北京等地市内多景区喊“挤”限流，青海和疆藏等西部省内部分小众旅游城市今年清明酒店预订量较去年同比增长三成。从携程景区门票预订数据来看，周边、本地门票订单占比达88%，近九成逛景区的游客选择在家门口旅游。 人间四月天，踏青游园、赏花观景，方才不辜负大好春光。郊外赏花、公园露营、户外运动成为多数游客假期“标配”，甚至带来部分酒店一房难求的盛况。论赏花兴致，川…