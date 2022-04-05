清明假期本地门票订单占比近九成 赏花、露营成热门露营赏花旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）4月5日，北京商报记者从多家OTA获悉，今年清明节省内短途游和市内近郊游热度高涨。同时，去公园踏青 赏花 、 露营 等更侧重本地消费的出游方式更加受到游客的青睐。 根据携程发布的《2022清明小长假出游洞察》，从景区门票预订数据来看，周边、本地门票订单占比达88%，近九成逛景区的游客选择在家门口 旅游 。与此同时，本次小长假，"乡村+体验式"旅游持续走红。今年清明乡村旅游订单占比较疫情前提升20%；2022年以来乡村旅游较2019年同期已恢复92%，是复苏势头最为强劲的旅游品类之一。 伴随着本地游市场活跃，清明假期本地旅游产品预订量也在上涨。同程旅行大数据显示，2022年清明小长假的酒店订单中，本地酒店订单占比67%。而在平台的用车订单中，本地出行订单占比高达91.3%。同时，人们预订机票、酒店、景区等各类旅游产品的时间周期也进一步缩短，数据显示，清明小长假提前一周内预订机票的用户占比超过70%，酒店平均预订周期缩短至1.6天，而景区门票当天预订的占比超过8成。 值得一提的是，赏花踏青、户外露营也成为了热度最高的玩法。马蜂窝大数据显示，今年清明小长假，…