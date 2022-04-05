“迎客松”已无客可迎，黄山景区民宿、酒店、导游关门歇业 亚汇网

本次疫情的爆发，真的是有史以来最严重的一次，疫情让大部分的行业雪上加霜，特别是旅游业！刚刚看了一篇被送上热搜的新闻“迎客松”现在已无客可迎了！黄山迎客松生长在海拔1670米的悬崖峭壁之上，“迎客松”向外斜出的枝丫，被解读为主人伸出手臂，欢迎四海宾客。除此之外，黄山还有盼客松、陪客松、送客松。但目前黄山景区多数工作人员开始轮休，民宿、酒店、导游几近关门歇业，这背后是多少人的长吁短叹啊！ 目前好多旅游的城市，老百姓都是靠旅游行业吃饭的，之前去黄山景区游玩的时候，感觉那里的每个人都是做着和旅游相关的产业。但不得不说现在游览商业化太过于严重了！在路上拍照，不小心把村民拉人的马拍进去，村民就跑过来检查你的相机，如果有村民或者马的影像，就会找你要钱，如此旅游业，不要也罢。 一句话，旺季能挣快钱把人养惰了。如果想聚人气，必须要加强自身管理，严格管控形成安全环境，游客来了才能安心游玩。如果只收钱不管控，当然游客都不敢来游玩了！还要坚持一定时期的降价促销，别疫情稍微缓解，就想着加价，目前各行各业都在面临着洗牌，确立优质服务才能生存的理念，把害群之马清出去。旅游生态好了，自然就会有…