加州圣克拉拉2022年4月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 硅焦耳®双极电池技术的发明方Gridtential Energy今日宣布与亚洲汽车电池制造商骆驼能源（Camel Energy）和由其供应的美国三大汽车制造商之一达成了产品开发协议。该协议的最终目标是为内燃机汽车提供起/停（Start/stop）电池。同样的技术架构也可用于电动汽车中的低压蓄电池，并可在扩展后支持最常用于轻度混动（Mild-hybrid）车辆的48V蓄电池。

鉴于汽车行业对标准12V汽车蓄电池的更优替代品的需求飞升，该合作协议或将让Gridtential有机会从中进一步获益。

目前已有数家大型汽车公司与骆驼能源接洽，希望为其车辆装载硅焦耳双极高级电池。通过用特殊配制的硅混合双极（silicon hybrid bipoles）替换传统的铅板而得到的“硅混合”电池可将标准功率密度提升3倍，同时将重量减轻30%以上，并增强电池的充电接受能力（动态充电接受能力可增加至少3倍）。硅混合电池可耐受更高的温度，且比传统的铅基蓄电池更耐振动——而这是汽车行业所看重的关键指标。

骆驼产的新型硅混合电池将具备传统12V铅蓄电池至少两倍的使用寿命，使其成为汽车制造商的青睐之选。

根据该协议，Gridtential和骆驼的工程团队将密切合作，优化先进双极电池的薄板电池设计与制造，并且对循环寿命、能量密度、电池效率、充电接受能力和可制造性等系列指标进行验证。

骆驼能源总裁Zubo Zhang表示：“多年来，我们与客户一直持续关注双极技术的前景与进步。Gridtential的技术可以轻易实现规模化，让我们在骆驼主导的交通运输等市场中能够推出成套的双极电池产品。这正好契合骆驼通过各大汽车客户扩展我们在北美市场的本地化布局的兴趣。”

Gridtential首席执行官John Barton表示：“我们很高兴与各大汽车制造商共享汽车电气化的愿景。我们的硅混合技术有望在未来发挥至关重要的作用。”他还表示：“市场已日益认识到，创新设计和活性材料可以带来更安全的锂离子蓄电池替代品，且在性能不减的同时，还能实现更低廉的成本。我们期待与骆驼及其汽车客户通力合作，对相关电池的设计、性能与制造进行完善，助其以重塑行业的产品在市场上再下一城。”

帮助骆驼产电池实现性能和效率提升的关键部件之一是硅焦耳PowerPlateTM——它位于薄薄的电池单元之间，表面覆着骆驼的活性材料。结合轻巧的双极设计和99%的内部铅回收率，由硅焦耳技术加持的骆驼电池将成为更具可持续性、更触手可及的锂离子电池替代品。

硅焦耳是一项革命性的电池技术，以太阳能电池板上常见的经处理的硅片代替传统的铅栅，制造出先进的 AGM 铅蓄电池。它可带来更高的功率密度和更深的放电速率，同时让平准化度电成本 (LCOE) 相较传统铅蓄电池降低75%。

Gridtential已与15家电池制造商签订了开发协议。若需了解硅焦耳评估计划 (Silicon Joule Evaluation Program)， 请点击这里 联系Gridtential。

Gridtential与骆驼能源和美国三大汽车制造商之一签订开发协议，迈入汽车电池市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com