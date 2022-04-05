上海2022年4月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为遏制疫情扩散蔓延势头，上海近日实施全市封控，但是3M在上海的医用防护口罩生产基地并未按下暂定键，守护一线医护人员的脚步不停歇。在保证人员零感染的前提下，3M积极整合资源、克服困难，组织员工加班加点，全力保障医用防护口罩的闭环生产。与此同时，3M陆续通过上海市志愿服务公益基金会和上海市慈善基金会向抗疫一线捐赠了4万余只KN95防护口罩和2000瓶免洗手消毒液，切实保障基层志愿者与机场工作人员的安全与健康。



3M全力支援上海抗击新冠肺炎疫情

“这些天，我们核心团队成员每天开会，忙碌至凌晨，快速应对与解决很多棘手的问题。我们深知防疫物资供应的重要性，所以我们集结全公司的力量调配资源，保障医用防护口罩有序地进行闭环生产。”3M全球资深副总裁兼中国总裁丁泓禹表示：“我们特别感谢上海各级政府部门与机构在特别时期给予我们的极大帮助与支持，从而让3M防疫物资能在‘战疫’前线守护更多的医护工作者。”

为了切实保障生产，在上海市、区、街道各级政府的大力支持与3M公司内部的高效管理与运营之下，3M从启动不停产预案至执行落地，仅用了短短半天的时间。3M医用防护口罩生产基地的员工在上海封控期间采用酒店与工厂“两点一线”特殊闭环模式。此外，3M公司从人工、设备、原料、生产安全及防疫保障等多个环节进行每日审核，并确保潜在风险的评估与预案准备。

自新冠肺炎疫情发生以来，3M始终积极践行企业社会责任，目前已累计捐赠价值超过1600万元人民币的物资和现金。2020年，3M于疫情高发期还紧急投资扩产其在沪的医用防护口罩产线，实现紧缺的9132防护口罩产能翻番。因抗疫期间的贡献与努力，3M中国此前曾获评上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，成为300个上榜先进集体中仅有的两家外资企业之一。

作为一家中国总部落户上海的外资企业，3M多年来始终心系本土发展，以实际行动积极回馈所在社区。未来，3M将继续秉持“科技改善生活”的品牌理念，以科技之力为抗疫卫士们筑起安全屏障，为上海及全国各地的抗疫工作贡献力量，不断助力本地社区的可持续发展。

保生产、捐物资、3M全力支援上海抗击疫情 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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