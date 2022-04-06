预订量暴增3倍！这种“旅游”方式火了，有产品订单排到9月！你买了吗？ 每经网

每经编辑 何小桃 盖源源 在北京，支起帐篷，听听音乐，与家人好友一起烧烤，成为这个清明小长假热门的旅行方式，崇尚自然是这种露营游的精髓。 北京露营游升温 订单同比增长超3倍 央视财经《天下财经》栏目视频 在北京的怀柔地区，一处露营地格外显眼，尽管道路蜿蜒曲折，离市区有近100公里的车程，但山水相伴的自然风光还是吸引了不少露营爱好者。 露营爱好者： 最吸引我的点，其实是我们能够把自己放在宽广的大自然里。我们可以运动，享受自然，还有很多拓展的生活方式能在露营的过程中享受。 北京某露营地负责人 常志新： 之前计划接待的是100人或200人左右露营，但是目前我们在各大营区里接待500多人。 据介绍，包含山野、自然、绿地元素的露营游，在今年清明旅行中颇为火爆。数据显示，2022年清明节露营产品预订量同比增长超3倍；“露营+”的多元化旅行产品得到用户热捧，以赏花、房车旅行、露天音乐会、旅拍为主题的露营产品，成为清明节出行的亮点。 露营装备产销两旺 精细化露营正流行 央视财经《天下财经》栏目视频 露营热也带动了相应的装备热销，帐篷和折叠桌椅等产品同比出现3-5倍左右的增长，整个户外装备市场正向精细化…