融合电竞剧本杀 酒店“新物种”逆势增长_深圳热线

本文转自：北青网 电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店……疫情期间，以本地客源为主的“住宿+X”新业态正在逆势增长。 在需求多样化的驱动下，中国住宿产业的业态也日益多元化，经营者在空间运营方面持续创新，从最核心的住宿及过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等领域，“住宿+X”逐渐成为非标准住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种”。 在科幻风格的酒店房间内，“坐拥”高端配置的电脑和专业电竞椅，和三五好友相约“开黑”（对战游戏中面对面交流）——玩家找到了相聚好去处，酒店也突破了外来游客才有住宿需求的限制，电竞酒店2021年起迅速席卷各大城市。如今，电竞酒店不仅有电脑、电竞桌椅等基本配置，一些特色酒店还安排了太空服体验、摩登月球、太空历险、机场塔台模拟器等需要搭载场景或VR设备等让体验感更强的游戏。为了营造更好的环境，不少酒店还配备有空气净化器和排烟系统。需要注意的是，不同于普通酒店的是，因为电竞酒店的电竞性质，未满18岁的顾客是不能办理入住的。 换装、与真人NPC互动、在酒店房间寻找线索、解谜……年轻人最爱的剧本杀也逐渐渗透到了酒店，“酒店+…