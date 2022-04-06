比乌镇还清静 它才是不可错过的世外桃源旅行度假荡口古镇_新浪时尚_新浪网

原标题：比乌镇清静，比周庄美，它才是不可错过的世外桃源 说起江南古镇，乌镇、周庄早已闻名遐迩，于是越来越多的人想要寻找一处景色相似，但却更加幽静的地方。 正好，无锡就有这样一个古镇。苏州的古镇其实有很多，名气也有大有小。 从大的来说，“江南六大古镇”里苏州有三个，从小的来说，你可能都没有听说过它的名字，低调的令人发指。 而今天要说的这个，或许你听过她的名字，但却不一定真正地了解。 她，很低调。地处无锡、苏州、常熟三市交界处，被称为“小苏州”、无锡人的后花园，却鲜为外人知。 千百年来，这里精英荟萃人才辈出，涌现了一批文化、艺术、科技、实业等领域的精英人物。 她，也有点高调。小桥流水，石板巷陌，江南的古镇天生的舒适惬意、缥缈婉约的意韵，她都有。 那如烟的廊桥，悠然的风景，惬意的时光……仿佛有一种魔力，总让人不自觉地放松下来。 她，就是荡口古镇。一个生机勃然的千年古镇，一片锦秀美丽的江南水乡。 同样的小桥流水，同样的枕河人家，同样的粉墙黛瓦，少了过往行人，多了岁月沧桑。 她，一年四季都很美。 春夏时节，沿河垂柳碧绿，花儿绽放，阳光明媚而温暖，浸润了荡口古镇的每个角落。 清澈的水在阳光下起着波…