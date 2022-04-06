"服装店传播链"，16人感染！北京通报！感染者轨迹：涉幼儿园、饭店…-财经-金融界

我们再来关注下疫情的最新情况。 4月6日下午，北京市召开第301场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上公布，4月5日16时至6日16时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，其中确诊病例5例，无症状感染者2例。庞星火在会上介绍，截至目前，小金阁阁服装店相关聚集性疫情已造成16人感染。 此外，浙江省举行的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，4月6日0―15时，浙江省新增本土确诊病例12例，新增本土无症状感染者20例。 北京新增确诊5例，无症状2例 涉及顺义区、朝阳区 4月6日下午，北京市召开第301场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，4月5日16时至6日16时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，其中确诊病例5例，无症状感染者2例。顺义区4例、朝阳区3例。 服装店相关疫情已有16人感染 在会上庞星火介绍，截至目前，小金阁阁服装店相关聚集性疫情已造成16人感染，其中店员8人、家属及同住人员6人、其他相关人员2人。 庞星火介绍，北京市疾控中心对4月4日通报的感染者89、91至95的样本进行全基因组测序分析，结果提示，病毒均属于奥密克戎变异株，与国…