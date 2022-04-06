菲律宾对中国游客有条件开放 入境韩国无需隔离 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月6日讯 近日，韩国疾病管理厅中央防疫对策本部表示，从4月1日起，所有完成疫苗接种的海外入境者无需再进行居家隔离。根据规定，完成新冠疫苗全程接种者是指完成第二剂（杨森为一剂）疫苗接种后经过14天且在180天以内的人员及第三剂接种者。在海外接种疫苗的人员需通过卫生站或事前填报系统登记接种史。今后将评估新变异株等各国疫情风险，灵活制定免隔离例外国家名单。 值得注意的是，一系列国家也采取了宽松政策。瑞士从4月1日起新冠阳性者不再需要进行五天隔离，公共交通和医疗设施中需佩戴口罩的规定也被取消； 瑞典从4月1日起，新冠肺炎不再被归为危害社会的疾病，也就是取消所有新冠疫情防控措施。入境者不需要出示疫苗接种证书，也不需要做新冠病毒检测就可以入境； 文莱从4月1日开始，文莱允许来自绿色通道名单国家的航空入境旅客免隔离，符合条件的旅客在出发前和抵达文莱后须做相关的病毒检测； 菲律宾从4月1日起，菲律宾允许来自中国的已完成新冠肺炎疫苗接种的游客入境，而且不再要求入境的外籍游客办理“入境豁免文件”。（伍策 一丁） 编辑：阳