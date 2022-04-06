一季度文化领域经济运行受疫情影响仍然严重 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月6日讯 记者从 中央文化和旅游管理干部学院获悉， 近日，2022年一季度文化领域经济形势研判会在中央文化和旅游管理干部学院召开。来自国家统计局、中国人民大学、中国传媒大学、北京市社会科学院等单位的专家学者和行业代表出席会议并作主旨发言。文化和旅游部政策法规司、公共服务司、产业发展司、市场管理司相关同志出席了本次研判会。 研判会围绕2022年一季度全国文化领域经济发展总体情况和下阶段文化领域经济发展趋势展开讨论，对促进文化领域经济健康发展提出工作建议。 与会专家表示，一季度我国文化领域经济运行受疫情影响仍然严重，呈现先复苏后受抑的态势。与此同时，文化领域新业态增长表现强劲，数字化正逐渐成为文化产业发展的主动力。 下阶段，文化领域经济应在中央经济工作会议精神指引下，进一步强化数字引领，鼓励多业态联动，扶持中小微企业，提振文化消费，突出文化赋能经济社会发展的重要作用。 下一步，中央文化和旅游管理干部学院将定期组织召开研判会，为加强文化领域经济发展形势交流研讨、推动文化领域经济发展搭建平台。（伍策 一丁） 编辑：阳