北京2035年基本建成天蓝水清森林环绕生态城市 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月6日讯 近日，《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》（以下简称《规划》）近日出台。 《规划》提出， 到 2035年，北京市基础设施发展方式实现根本性转变，率先建成具有全球竞争力的现代化基础设施体系，推动京津冀世界级城市群构架基本形成，安全、韧性基础设施体系建设取得重大进展，天蓝、水清、森林环绕的生态城市基本建成，推动实现生态环境根本好转，更好地满足市民需求。 据了解，《规划》提到，到2025年，北京市基础设施网络布局更加完善，绿色集约、智慧精细水平不断提高，城市品质稳步提升，人民群众的需求得到更好满足，以首都为核心的世界级城市群主干构架基本形成，国际一流的和谐宜居之都建设取得重大进展。单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放降幅达到国家要求，碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐，中心城区绿色出行比例达到76.5％，可再生能源消费占比超过14.4％。 《规划》要求，牢固树立绿色发展理念，以碳排放稳中有降和推动碳中和为抓手，强化水资源和碳排放总量、强度双控，深入推进基础设施领域减排降碳，助力绿色北京建设。力争“十四五”时期，全市单位地区生产总值下降到10立方米／万元以内，水资源节约…