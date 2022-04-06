西宁市疾控制中心最新提示_新华网

西宁市疾病预防控制中心健康提示 目前，国内新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，我市4月3日以来发现确诊病例和无症状感染者。全市“外防输入，内防扩散”的压力持续加大。为全力做好疫情防控工作，西宁市疾病预防控制中心提示市民落实以下相关措施： 一是暂缓中高风险地区人员来（返）宁。 积极劝导在中高风险地区和上海、广东、吉林等疫情发生地的亲友，尽可能留在当地减少流动，确需回来的，请提前主动向所在地社区（村组）报告，自觉配合做好核酸检测、健康监测等管控措施。对上海或途径上海、以及中高风险地区来宁返宁人员，严格执行14天集中隔离医学观察，在此期间按规定定期进行核酸检测。所有省外来宁返宁人员必须持有48小时内核酸检测阴性证明，并严格落实抵宁后24小时内一次落地核酸检测的要求。瞒报、谎报旅居史等信息的人员将承担相应的法律责任。 二是非必要不前往涉疫地区。 请广大市民关注上海市、广东省、福建省、吉林省等疫情中高风险地区动态变化，非必要不前往涉疫地区。如确需前往，请全程做好个人防护，返回后配合所在社区（村组）做好医学观察、健康监测等相关措施。 三是积极配合防控工作。 与病例、无症状感染者有过同乘、接触史或活动轨迹…